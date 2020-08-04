«Российское кино обречено»: критик оценил состояние отечественной киноиндустрии

Журналист и режиссер Давид Шнейдеров оценил состояние отечественной киноиндустрии после снятия жестких мер, введенных из-за распространения коронавируса.

По его словам, в настоящий момент рассчитывать на успех российских фильмов в прокате будет сложно. Шнейдеров уточнил, что ситуацию не сгладит даже то, что у нашего кино в ближайшее время не будет зарубежных конкурентов.

«Все мейджоры, большие голливудские студии стоят. Выбирать не из чего. Российское кино обречено. Ждем многострадального „Вратаря галактики“, которого снимали уже семь лет», — процитировало специалиста ИА НСН.

Помимо прочего, Шнейдеров напомнил о том, что вскоре жителям страны покажут ленту «Цой». Как он пояснил, ее ждет некоммерческий успех, ведь авторское кино не окупается. Кинокритик подчеркнул, что в России сложилась ситуация, когда продюсеры зарабатывают не на прокате, а на производстве. Так, после того как фильм снят, прокат отходит на второй план.