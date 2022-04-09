Российским киноманам предрекли год без голливудских премьер

Российские кинотеатры и онлайн-сервисы в 2022 году, вероятно, не смогут показывать зарубежные премьеры. Значение российского контента при этом только возрастет.

Отечественные аудиовизуальные сервисы нуждаются в серьезной поддержке. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.

«Насколько я знаю, в марте было заморожено или вовсе отозвано около одного миллиарда иностранных инвестиций в совместные производство фильмов и сериалов. Сложностей в этом году будет много», — отметил он.

Бырдин предположил, что российский зритель не увидит голливудских премьер 2022 года «ни в обычных, ни в онлайн-кинотеатрах».

«Тем большее значение и ценность приобретет новый актуальный российский контент», — подчеркнул эксперт.

Ассоциация направила письмо в правительство РФ на имя вице-премьера Дмитрий Чернышенко, где описала меры, позволяющие смягчить прогнозируемый кризис. В числе прочих — снижение НДС на подписки на фильмы и сериалы в российских онлайн-кинотеатрах с 20 до 10%. Сэкономленные средства, по мнению Бырдина, аудиовизуальные сервисы смогут направить на производство оригинального российского контента.

Правительству предложили изменить законодательство РФ в целях защиты авторских прав, в том числе за счет распространения принципов, закрепленных в рамках антипиратского меморандума, на всех участников рынка, не исключая иностранных сервисов.

«Мы считаем, что реализация этих мер позволит рынку пройти острую фазу кризиса и продолжить развитие, позволит сохранить объемы и качество производимой аудиовизуальной продукции», — указано в письме.

Ранее сообщалось, что массовое компьютерное пиратство может вернуться в Россию. Это приведет к серьезным проблемам, в том числе для компьютеров.