Российский скрипач обжалует миллионный штраф за попытку вывезти скрипку XVIII века

Российский скрипач Николай Манагадзе получил штраф на сумму более миллиона рублей за то, что пытался вывезти скрипку XVIII века на гастроли в Дубай. Музыкант не согласился с таким решением и подал апелляцию.

«Несмотря на то, что Николаю был наложен минимальный штраф в размере одной второй стоимости скрипки, мы с данным решением не согласны. Нами подана апелляционная жалоба, так как решение, на наш взгляд, нарушают права Николая», — сообщила «360» адвокат скрипача Майя Шевцова.

Она пояснила, что Манагадзе приезжал в Россию всего на три дня во время майских праздников, поэтому не мог оформить необходимые документы в Министерстве культуры. Кроме того, по словам Шевцовой, на собрании Госдумы выяснилось, что на законодательном уровне подобные ситуации не регулируются. Старинные инструменты могут вывозиться без каких-либо документов.

Ранее эксперт Минкультуры также говорил о том, что Манагадзе имел право вывезти скрипку по документам швейцарского фонда и никакие дополнительные бумаги были не нужны.

Теперь адвокат намерена добиться отмены штрафа и прекращения административного дела в отношении музыканта.

Николая Манагадзе задержали в аэропорту Домодедово 11 мая и изъяли скрипку XVIII века. Музыкант взял дорогостоящий инструмент в аренду у швейцарского фонда. Сотрудники таможни заявили, что на вывоз скрипки должны быть соответствующие документы. На Манагадзе подали в суд, который оштрафовал его на один миллион 250 тысяч рублей.