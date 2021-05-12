Российский сериал «Перевал Дятлова» покажут в Германии и Австрии

Немецкое подразделение компании Walt Disney приобрело права на показ сериала «Перевал Дятлова». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сериал покажут на немецких и австрийских каналах. Первая серия выйдет 5 июля в 21:00 по местному времени.

«„Перевал Дятлова“ — один из первых российских сериалов, которые будут показаны по немецкому телевидению», — сказал вице-президент Beta Film по международным продажам и закупкам Леонид Годик.