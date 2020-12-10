Российский сериал об эпидемии попал в топ-10 иностранных проектов на Netflix

Российский сериал «Эпидемия» вошел в десятку лучших иностранных картин на Netflix. Раньше созданные в России проекты ни разу не включали в этот рейтинг. Об этом сообщила пресс-служба 1-2-3 Production.

«Netflix представил топ-10 лучших иностранных сериалов по итогам 2020 года. В их числе впервые оказался сериал из России — „Эпидемия“ (To The Lake)», — привело РИА «Новости» цитату из пресс-релиза.

Американская компания показала российский сериал в октябре. В итоге он две недели продержался в десятке наиболее просматриваемых проектов.

«Действительно, успех в Америке — самой важной для Netflix территории, где русский сериал впервые попал в топ-10 и оказался восьмым среди неанглоязычных проектов за год, вселяет веру в то, что лед тронулся. И что теперь российские сериалы будут востребованы по всему миру», — отметил продюсер сериала Валерий Федорович.

Сериал «Эпидемия» вышел на телевизионные экраны в октябре 2020 года. При этом премьера на онлайн-платформах произошла годом ранее. Сюжет разворачивается вокруг неизвестного смертельного вируса, который накрыл Москву.