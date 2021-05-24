Российский прокат возглавила девятая часть «Форсажа»

По итогам минувших выходных российский прокат возглавил боевик Джастина Лина «Форсаж-9». Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным издания, в премьерный уик-энд фильм собрал 502,7 миллиона рублей. Главные роли в картине исполнили Вин Дизель, Мишель Родригес, Шарлиз Терон и Джордана Брюстер. Японский мультфильм «Истребитель демонов: поезд „Бесконечный“» оказался на втором месте с 57 миллионами рублей. Мультфильм «Кролик Питер» с 56 миллионами рублей попал на третье место.

Вин Дизель рассказал, что 10 часть «Форсажа» станет последней.

«Мы с режиссером Джастином Лином уже целую неделю сидим над нашими планами. Пришли к тому, что всего в сериале будет 10 частей. Но нас просто распирают истории, которыми мы не можем не поделиться!» — подчеркнул актер.

Он добавил, что в первую очередь его волнуют ощущения от самого просмотра кино.

«В данном случае меня вообще не волнуют сборы, наработка, роспись и все, что обычно заботит продюсера. <…> Нам нужно в кино! Нам нужен тот опыт, благодаря которому мы любим кино!» — заметил артист.