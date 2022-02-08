Российский мультфильм «БоксБалет» номинировали на «Оскар»

Короткометражная работа «БоксБалет» российского режиссера Антона Дьякова номинирована на премию «Оскар-2022». Мультик будет бороться в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».

В 15-минутном ролике режиссер рассказывает зрителю историю любви, вспыхнувшей между балериной Ольгой и боксером Евгением. Кроме «БоксБалета», на премию «Оскар» выдвинули также мультфильмы «Энканто», «Лука», а также «Райя и последний дракон». Они будут бороться в категории «Лучший анимационный фильм».

Кроме того, за главную кинонаграду «Лучший фильм» поборются «Белфаст», «Кода», «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины», «Дюна», «Король Ричард», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров», «Власть пса» и «Вестсайдская история».

Претендентами на статуэтку за «Лучшую мужскую роль» стали Уилл Смит, Эндрю Гарфилд, Дензел Вашингтон, Бенедикт Камбербэтч и Хавьер Бардем. На награду «Лучшая женская роль» номинировали Джессику Честейн, Оливию Колман, Пенелопу Крус, Николь Кидман и Кристен Стюарт.

Претендентов на престижную кинонаграду объявили на YouTube-канале американской киноакадемии. В этом году 94-я по счету церемония вручения премии «Оскар» пройдет 27 марта в Лос-Анджелесе.