Российский иллюстратор перенес черепашек-ниндзя в 1990-е

История Черепашек-ниндзя получила новое прочтение. Им представился шанс пожить в вымышленной России 1990-х годов. Знаменитых мутантов в непривычной обстановки изобразил российский иллюстратор Евгений Зубков.

Рисунки он опубликовал в Twitter, уточнив, что все происходит в альтернативной вселенной.

Автор решил, что родившиеся в вымыленной России 90-х Черепашки-ниндзя вполне могли бы передвигаться на «буханке» — УАЗ-2206 — и использовать в качестве оружия автомат Калашникова.

«В начале нулевых „Черепашки“ имели особую популярность в России, и я до сих пор помню, как мастерил самодельные катаны из проволоки, надевал повязку и сражался с крапивой в деревне», — добавил иллюстратор в Instagram.

Зубков уточнил, что идея «Русских черепах» пришла к нему в голову примерно одновременно с концептом «Северного паука». К последнему он обещал вернуться в ближайшее время.