В 2020 году российский хип-хоп уходит на второй план, так как многим уже надоел, считает собеседник агентства. Это музыкальное направление разонравилось слушателям из-за отсутствия новых исполнителей и ярких текстов. В последние два года все говорят, что хип-хоп уже не тот, заявил Кармунин. Появляется все меньше очередных авторов.

Слава для хип-хопа пришлась на 2015–2016 годы. Тогда наиболее заметными представителями течения считались Oxxxymiron, Скриптонит, Фараон. Однако каждому жанру отведено свое время. Раньше все слушали металл, но потом перестали, после пришел рэп, и теперь его тоже мало слушают. Сейчас все подсели на поп-музыку без разделения на жанры. Первые места в чартах занимают поп-исполнители. А представители хип-хопа не могут держать планку в течение долгого времени, добавил музыкальный критик.

«Моргенштерн — не рэп-исполнитель, он стебется над музыкой. Скриптонит уже не выпускает рэп-музыку. У Хаски вышел новый альбом, но он не произвел ни на кого впечатления. Оставаться актуальным долгое время удается не каждому», — добавил Кармунин.

Официальным днем рождения хип-хопа считается 12 ноября 1973 года.