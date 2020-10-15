Российский фотограф рассказал о снимке с обнимающим пихту тигром

Фотограф из Новосибирска Сергей Горшков рассказал о своем снимке с обнимающим пихту тигром. Благодаря этому кадру он завоевал гран-при международного конкурса Wildlife Photographer of the Year, который проводит британский Музей естественной истории.

«Это впервые за 56 лет, когда русский снимок победил на гран-при. Рад, что мы одержали победу и смогли показать миру, насколько красив и уязвим наш тигр», — процитировал Горшкова канал «Звезда».

Уточняется, что уникальное фото уссурийского тигра было сделано в Приморском крае, в национальном парке «Земля леопарда». Фотограф пояснил, что задумка снимать это животное появилась у него много лет назад. Фотограф начал осуществлять планы в прошлом году с использованием современных технологий.

Горшков установил камеры в специальные боксы на территории нацпарка. Каждые три месяца он приезжал проверять их. Однажды он нашел старую пихту и понял, что там можно установить устройство. В один из дней тигрица подошла к дереву, оставила свои поскребы и пересекла линию датчика. После этого сработала камера.