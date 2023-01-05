05 января 2023, 01:47
Российский фильм «Серебряные коньки» посмотрели почти 3 млн зрителей в Италии
Фильм «Серебряные коньки» возглавил рейтинг по просмотрам в Италии
Российский фильм «Серебряные коньки» посмотрели почти три миллиона зрителей в Италии в день его телевизионной премьеры. Картина возглавила рейтинг дня, сообщил сценарист мелодрамы Роман Кантор в Telegram-канале.
«Также итальянская страница фильма в „Википедии“ стала третьей по посещаемости за 3 января в Италии. Вот такое итальянское новогоднее чудо», — написал он.
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Согласно данным пресс-службы гостелевидения РАИ, в эфире которого 3 января показали мелодраму «Серебряные коньки», картину посмотрели 2 933 000 человек.
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Картина режиссера Михаила Локшина рассказывает историю, которая развернулась в конце XIX века в Петербурге. Главными героями фильма являются сын фонарщика Матвей, которому по наследству достались посеребренные коньки, и дочь крупного сановника Алиса. Герои встречаются под Новый год. Роли в фильме исполнили Федор Федотов, Соня Присс, Алексей Гуськов, Юра Борисов и другие.
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