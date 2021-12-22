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    22 декабря 2021, 03:59

    Российский фильм «Разжимая кулаки» не стали включать в шорт-лист «Оскара»

    Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко не вошел в шорт-лист премии «Оскар»

    Дарья Бунякова

    Российский фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко не вошел в шорт-лист премии «Оскар». Об этом сообщила Американская киноакадемия.

    Российский фильм «Разжимая кулаки» не стали включать в шорт-лист «Оскара»

    Согласно опубликованному списку лент, жюри конкурса выбрало 15 фильмов. Среди претендентов на получении премии российской картины не оказалось. За звание «Лучший иностранный фильм» будут бороться фильмы, снятые в Японии, Австрии, Германии, Дании и других странах.

    Организаторы «Оскара» добавили «Разжимая кулаки» в перечень номинантов в начале декабря. Тогда в списке было более 90 фильмов. Работа российского режиссера Киры Коваленко рассказывает о семье, живущей в шахтерском городке Северной Осетии. История разворачивается вокруг отца семейства, воспитывающего своих детей в строгости. Старший сын уже сбежал в крупный город, а дочь только планирует взять пример с брата.

    Ранее стало известно, что в шорт-лист «Оскара» попал российский мультфильм «БоксБалет» Антона Дьякова. Анимационную короткометражку уже отметили премией «Икар» и признали лучшим на фестивале «Короче».