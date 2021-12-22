Российский фильм «Разжимая кулаки» не стали включать в шорт-лист «Оскара»

Российский фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко не вошел в шорт-лист премии «Оскар». Об этом сообщила Американская киноакадемия.

Согласно опубликованному списку лент, жюри конкурса выбрало 15 фильмов. Среди претендентов на получении премии российской картины не оказалось. За звание «Лучший иностранный фильм» будут бороться фильмы, снятые в Японии, Австрии, Германии, Дании и других странах.

Организаторы «Оскара» добавили «Разжимая кулаки» в перечень номинантов в начале декабря. Тогда в списке было более 90 фильмов. Работа российского режиссера Киры Коваленко рассказывает о семье, живущей в шахтерском городке Северной Осетии. История разворачивается вокруг отца семейства, воспитывающего своих детей в строгости. Старший сын уже сбежал в крупный город, а дочь только планирует взять пример с брата.

Ранее стало известно, что в шорт-лист «Оскара» попал российский мультфильм «БоксБалет» Антона Дьякова. Анимационную короткометражку уже отметили премией «Икар» и признали лучшим на фестивале «Короче».