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    07 декабря 2021, 09:01

    Российский фильм попал в список номинантов на «Оскар»

    Российский фильм «Разжимая кулаки» попал в лонг-лист «Оскара»

    Екатерина Шамина

    Фильм режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» официально вошел в список претендентов на награду американской киноакадемии «Оскар». Он поборется за награду в категории «Лучший иностранный художественный фильм».

    Российский фильм попал в список номинантов на «Оскар»

    Соперниками российского фильма стали картина «Плохие дороги» украинского режиссера Натальи Ворожбит, «Две тысячи песен Фариды» режиссера Елкина Туйчиева из Узбекистана, «Шамбала» режиссера Артыкпая Суюндукова из Киргизии и казахстанский фильм режиссера Адильхана Ержанова «Желтая кошка». Об этом сообщило РИА «Новости».

    Фильм Киры Коваленко уже получил главный приз ежегодного фестиваля российского кино в городе Онфлер, главную награду секции «Особый взгляд» Каннского фестиваля. Режиссер монтажа Мухарам Кабулова, работавшая над фильмом, получила награду Европейской киноакадемии в категории «Лучший монтаж».

    Кандидат философских наук Сергей Сычев считает, что у фильма высокие шансы получить «Оскар».

    Сюжет фильма «Разжимая кулаки» разворачивается в городе Северной Осетии, где двух сыновей и дочь воспитывает строгий отец. А детям хочется свободы.