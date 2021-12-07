Российский фильм попал в список номинантов на «Оскар»

Фильм режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» официально вошел в список претендентов на награду американской киноакадемии «Оскар». Он поборется за награду в категории «Лучший иностранный художественный фильм».

Соперниками российского фильма стали картина «Плохие дороги» украинского режиссера Натальи Ворожбит, «Две тысячи песен Фариды» режиссера Елкина Туйчиева из Узбекистана, «Шамбала» режиссера Артыкпая Суюндукова из Киргизии и казахстанский фильм режиссера Адильхана Ержанова «Желтая кошка». Об этом сообщило РИА «Новости».

Фильм Киры Коваленко уже получил главный приз ежегодного фестиваля российского кино в городе Онфлер, главную награду секции «Особый взгляд» Каннского фестиваля. Режиссер монтажа Мухарам Кабулова, работавшая над фильмом, получила награду Европейской киноакадемии в категории «Лучший монтаж».

Кандидат философских наук Сергей Сычев считает, что у фильма высокие шансы получить «Оскар».

Сюжет фильма «Разжимая кулаки» разворачивается в городе Северной Осетии, где двух сыновей и дочь воспитывает строгий отец. А детям хочется свободы.