Российский фильм побил рекорд по сборам в кинотеатрах

Фильм «Последний богатырь: Корень зла» собрал в прокате два миллиарда рублей. Такая сумма оказалась рекордной для периода пандемии и действия ограничительных мер.

Вторая часть «Последнего богатыря» вышла в прокат 1 января 2021 года. К 7 февраля картина собрала два миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах. Всего ленту посмотрели порядка семи миллионов зрителей.

Такую сумму удалось собрать, несмотря на действующие ограничения. В кинотеатрах требовалось соблюдать меры защиты, а также была снижена заполняемость. Только 22 января заполняемость залов разрешили увеличить с 25 до 50%.

Работа режиссера Дмитрия Дьяченко стала четвертым российским фильмом, собравшим такую кассу. При этом три остальные ленты вышли до пандемии. В список фильмов с наибольшими сборами попали «Холоп», «Движение вверх» и «Т-34». Первая комедия собрала в прокате 3,2 миллиарда рублей, вторая — три миллиарда, а последняя — 2,3 миллиарда рублей.