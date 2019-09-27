Российский фильм о волонтерах «Норникеля» взял награду Cannes Corporate Media & TV Awards

Документальный фильм «Неравнодушные», созданный агентством Meshmedia для компании «Норникель», стал победителем одного из самых престижных фестивалей корпоративных фильмов в мире Cannes Corporate Media & TV Awards.

Генеральный директор агенства Meshmedia Ирина Мелешко рассказывает: «Это фильм о корпоративных волонтерах „Норникеля“, невероятно добрых и сильных людях, которые своими поступками делают мир лучше. Доброта, искренность, бескорыстность, я думаю, говорить об этих вещах крайне важно сегодня и всегда».

Руководитель проектов компании «Норникель» Занда Буслова отметила, что идея снять фильм родилась абсолютно органично. «У нас уже 4-й год существует программа корпоративного волонтерства „Комбинат добра“, и с каждым годом их ряды пополняет все большее количество сотрудников, а проекты, которые они реализуют становятся все масштабнее. Это вдохновляет рассказывать об этом, писать статьи и снимать фильмы».

С 2010 года Каннский кинофестиваль задает мировые тренды для корпоративных фильмов, а уровень мероприятия постоянно растет. Увеличивается число престижных участников, качественных работ и почетных членов жюри (некоторые из них — обладатели «Оскара» и «Эмми»). Кроме того, среди конкурсантов ежегодно присутствуют представители стран со всех пяти континентов.

Всего в этом году на премию претендовали около 1000 фильмов из 51 страны. На церемонию награждения в Канны были приглашены авторы 149 лучших работ. Фильм «Неравнодушные» завоевал награду в номинации «Fundraising, Non-profit, CSR» («Благотворительность, некоммерческое кино и социальная ответственность»).

Руководитель программы корпоративного волонтерства Елена Крючкова подчеркнула: «Добровольческие инициативы „Норникеля“ — не желание соответствовать модным трендам, а логичное продолжение выстраивания доверительных отношений с сотрудниками, партнерами, местным сообществом в городах присутствия компании. Проект „Неравнодушные“ — результат сотрудничества большой команды подразделений коммуникаций и социальной политики. Через волонтёрские истории фильма мы хотели рассказать и показать, что за полярным кругом живут и работают неравнодушные профессионалы своего дела с горячими сердцами. Героев в фильме всего 10, но на самом деле их тысячи, и за каждым социально значимые и нужные проекты добрых дел».

Генеральный продюсер фильма Алексей Никишкин признался: «Документальный фильм „Неравнодушные“ — это результат большой работы нашей команды. Несколько месяцев съемок в Москве, Норильске и Мончегорске, многие часы отснятого материала. Мы благодарны „Норникелю“ за доверие и знакомство с прекрасными людьми — волонтерами компании».