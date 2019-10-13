Российский фильм «Герой» покажут в американских кинотеатрах

По словам Белякова, зрители увидят российского «Героя» в 33 кинотеатрах, расположенных в 27 городах. В мегаполисах с большим сегментом русскоговорящего населения запланировано больше одного сеанса. Например, в Торонто фильм покажут четырежды. Один из залов имеет максимальную вместимость 400 человек.

«Это зал, оборудованный новейшей системой объемной передачи звука и огромным экраном. Специально ради «Героя» руководство кинотеатра отменило сеансы фильма «Джокер» (Joker), который сейчас бьет рекорды северо-американского проката, и поставило нашу картину, прогнозируя аншлаг», — рассказал представитель «Киносферы».

«Героя» можно будет посмотреть в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго. Кинопрокатчик утверждает, что в России на фильм пришли те, кто является поклонниками Петрова, Машкова, Ходченковой. И зрители не пожалели. Ожидается, что живущие в США любители российского кино тоже будут в восторге.

Завершение проката в Северной Америке ожидается 26 октября. «Герой» — восьмая лента, которую показали на этом континенте в 2019 году. Раньше наибольший отклик у зрителей вызвала военная драма Т-34». Ее посмотрели больше двух тысяч американцев и канадцев.