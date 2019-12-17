Российский фильм «Дылда» вошел в десятку претендентов на «Оскар»

Конкурентами «Дылды» являются фильмы «Раскрашенная птица» (Чехия, режиссер Вацлав Маргоул), «Правда и справедливость» (Эстония, Танел Тоом), «Отверженные» (Франция, Ладж Ли), «Те, кто остался» (Венгрия), «Страна меда» (Северная Македония), «Тело Христово» (Польша), «Атлантика» (Сенегал), «Паразиты» (Южная Корея), «Боль и слава» (Испания). Все они входят в шорт-лист номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Ранее эта категория носила название «Лучший фильм на иностранном языке».

Всего соискателями «Оскара» среди иностранных художественных фильмов были картины из 93 стран мира. Правила гласят, что ленту должны снять за пределами Соединенных Штатов и большая часть диалогов должна вестись на иностранном языке. Важно и то, чтобы фильм длился более 40 минут.

Мультфильм российского аниматора Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» также попал в шорт-лист премии «Оскар».

Следящие за новостями об «Оскаре» узнают список номинантов 13 января. Победитель получит статуэтку 9 февраля. 92-я церемония вручения главной кинонаграды США состоится в Лос-Анджелесе.