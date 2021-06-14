Российский фантаст оспорит авторство «Аватара»

Российский писатель Руслан Закриев в третий раз попытается оспорить авторство фильма «Аватар». Он хочет добиться, чтобы его признали соавтором картины Джеймса Кэмерона. Об этом сообщил адвокат писателя Дмитрий Казацкер.

«На 15 июня назначено заседание в Хамовническом суде. Ранее там отказались рассматривать наш иск, но мы оспорили это решение в Мосгорсуде, и теперь суд рассмотрит это дело, — рассказал юрист газете «Известия».

Фантаст из Чечни, помимо признания себя соавтором, хочет взыскать компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Ответчиком по делу выступает российское представительство 20th Century Fox.

В 2002 году Закриев опубликовал свой роман «Тотальная война. Секретное оружие» на сайте «Проза.ру». Фильм Джеймса Кэмерона вышел на экраны в 2009-м. Писатель уверен, что из книги заимствована не только основная идея сюжета, но даже некоторые конкретные фрагменты. До этого суды два раза отказывались принять иск от фантаста.

По словам владельца компании «Катков и партнеры» Павла Каткова, в российских судах еще не было подобных дел.