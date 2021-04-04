Российский актер умер в 50 лет

Умер российский актер Артем Тынкасов. О его смерти в Facebook написал директор театра «Гоголь-центр» Алексей Кабешев.

«Умер Артем Тынкасов. Вот так. Хочу запомнить его таким. Все, не могу ничего писать», — подписал пост с фотографией Алексей Кабешев. Причину смерти артиста он не уточнил.

Артем Тынкасов родился в 1970 году. Он окончил Нижегородской театральное училище и Высшее театральное училище имени Щепкина. С 1994 по 1998 годы он преподавал в Щепкинском училище, а затем ушел в ГИТИС.

Артист входил в труппу театра «Содружество актеров Таганки». Артем Тынкасов известен по роли в музыкальном фильме «Не покидай», а также участием в съемках картин «Зверобой», «Истребители», «Лимита» и других.