Российский актер снялся в блокбастере «Фантастические твари»

Российский актер Александр Кузнецов, известный по сериалу «Содержанки», снялся в голливудском блокбастере «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Об этом он сам рассказал в Instagram.

Кузнецов снялся в роли волшебника Хельмута Вайса. Ожидается, что картина выйдет в апреле 2022 года. «Фантастические твари» — серия фильмов, посвященных вселенной Гарри Поттера.

Сюжет фильма согласно вышедшему трейлеру вращается вокруг злого волшебника Грин-де-Вальда (его играет уже не Джонни Депп, а Мадс Микельсон), который традиционно планирует захватить власть над миром. Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) понимает, что одному ему не справиться с противником — он призывает на помощь специалиста по магическим животным Ньюта Саламандера (Эдди Редмэйн). Последнему предстоит возглавить команду волшебников, в которую затесался отважный магл-пекарь.

Команда отправляется на опасную миссию, участникам приключений предстоит встреча со старыми знакомыми магическими существами и укрощение новых, а также борьба со сторонниками Грин-де-Вальда, которых становится все больше.