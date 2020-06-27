Российский актер дубляжа назвал глупостью решение создателей «Симпсонов» отказаться от голосов белых

Так он отреагировал на решение создателей мультсериала «Симпсоны» отказаться от голосов белых актеров при озвучке цветных героев

«Я считаю это глупостью. По большому счету, непонятно, как голоса могут отражаться на расовой принадлежности. Я за свою жизнь озвучил много мультфильмов, в том числе и американских», — пояснил он.

Ранее о решении шоураннеров «Симпосонов» сообщили СМИ. На такой шаг создатели культового мультсериала пошли после того, как актер Майк Генри отказался озвучивать персонажа мультсериала «Гриффины» Кливленда Брауна. Это чернокожий герой, который сейчас получил собственный сериал. Сам актер заявил, что для него было честью, что в течении 20 лет Кливленд говорил его голосом. Но он принял решение, что озвучивать героев должны актеры одного с ними цвета кожи.

Все это происходит на фоне массовых акций протеста в США против расизма. Волнения начались после того, как при задержаниями полицейскими в Миннеаполисе погиб задержанный чернокожий Джордж Флойд. Сейчас участники протеста начали сносить памятники известным людям, которые участвовали в Гражданской войне на стороне рабовладельческого юга.

Как сообщила «Газета.ru», законодатели штата Миссисипи намерены рассмотреть в ближайшие дни закон об изменении знамени штата. Речь идет о том, чтобы убрать с левого верхнего угла символ Конфедерации.