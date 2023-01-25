Культура 25 января 2023, 11:10 Российские звезды рассказали, как проводили студенческие годы Мария Кожевникова рассказала, как в студенческие годы ей снились кошмары по Данте Публичное достояние

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Студенчество — одна из самых ярких и веселых глав в жизни человека, не стали исключением и российские звезды. Об этом рассказала teleprogramma.pro.

Так звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова рассказала, что пора в ГИТИС была временем, когда студентам приходилось практически жить в стенах учебного заведения, такой большой была нагрузка. Когда будущая актриса читала и конспектировала «Божественную комедию» Данте, то потом всю ночь мучилась кошмарами про круги ада.

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А вот продюсер Иосиф Пригожин свои студенческие годы вспоминает веселее. Вернее, свое поступление.

«Обожаю вспоминать о студенчестве — это было лучшее время в жизни! И у меня были смешные истории. Когда я поступал в ГИТИС, профессор сказал: „Ну зачем вы сюда пришли? Вы же не будете учиться. Я же могу вас завалить“. А я эту фразу понял по-своему. И ответил: „Я вас тоже!“ Вся комиссия просто лежала на полу от хохота», — рассказал Иосиф Пригожин.

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