Российские знаменитости расскажут подробности своей жизни в проекте «Русской планеты»
Общественно-политический авторский проект Юрия Костина «Личные связи» появится благодаря «Русской планете» и кинокомпании «Амальгама». В нем известные российские персоны поделятся подробностями своей жизни и работы.
Ведущим программы стал советский и российский журналист, предприниматель и генеральный директор «Газпром-медиа радио» Юрий Костин.
В каждом из шести выпусков проекта зритель увидит выдающегося человека и лидера мнений с большой аудиторией. Гость программы расскажет о себе и своей жизни.
В первой серии появится политический деятель, дипломат и представитель МИД России Мария Захарова. После зритель познакомится с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым. В третьем эпизоде детали своей жизни раскроет отечественный бизнесмен Араз Агаларов.
Премьера передачи состоится уже в этом месяце.