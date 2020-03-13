Российские знаменитости расскажут подробности своей жизни в проекте «Русской планеты»

Ведущим программы стал советский и российский журналист, предприниматель и генеральный директор «Газпром-медиа радио» Юрий Костин.

В каждом из шести выпусков проекта зритель увидит выдающегося человека и лидера мнений с большой аудиторией. Гость программы расскажет о себе и своей жизни.

В первой серии появится политический деятель, дипломат и представитель МИД России Мария Захарова. После зритель познакомится с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым. В третьем эпизоде детали своей жизни раскроет отечественный бизнесмен Араз Агаларов.

Премьера передачи состоится уже в этом месяце.