Российские специалисты примут участие в реконструкции Нотр-Дама

Россия поможет Франции восстановить собор Парижской Богоматери, который получил сильные повреждения во время пожара в апреле 2019 года. Москва скоро получит от Парижа официальное приглашение.

Переговоры, рассказал РИА «Новости» спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, шли в течение года. Помощь предложила российская сторона. Принятое Парижем решение, подчеркнул Швыдкой, говорит о признании достоинств науки в РФ.

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Нотр-Дам-де-Пари загорелся вечером 15 апреля. Из-за пожара шпиль собора рухнул, пламя охватило несущую конструкцию. Структуре собора Парижской Богоматери, главным произведениям искусства и реликвиям, хранившихся в нем, удалось уцелеть. Считается, что ЧП могло произойти из-за реставрационных работ.

Французский президент Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам восстановят в течение пяти лет. Международные организации и крупные компании уже изъявили желание помочь в реставрации собора и сборе средств на эти цели.