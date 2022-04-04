Российские пограничники пресекли вывоз произведений искусства в Финляндию

Ценные произведения искусства хотели вывезти через российско-финскую границу. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой связал это с текущими санкциями в отношении страны.

Его слова опубликовал сайт kp.ru

«Действительно, в связи с введением последних санкций Евросоюзом возникла некоторая задержка на пересечении границы между Хельсинки, а это внешний контур Евросоюза, и Российской Федерацией», — заявил Швыдкой.

Он заявил, что попытка вывоза произведений искусства из России в Финляндию «связана с новым пакетов санкций». Точную связь ограничений и попытки вывоза спецпредставитель президента не назвал. Швыдкой подчеркнул, что «идет серьезная планомерная работа» с российскими произведениями искусства.

Соответствующие органы детально рассмотрят попытку вывоза, сказал он. К анализу произошедшего уже подключены Министерство культуры, директора музеев, которые предоставляли свои произведения на выставки. Также к рассмотрению ситуации привлекли российских дипломатических сотрудников и работников зарубежных учреждений в Финляндии.