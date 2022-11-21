Культура 21 ноября 2022, 03:27 Российские онлайн-кинотеатры заменили американские фильмы «Известия»: репертуар российских онлайн-кинотеатров с начала года сократился на 6,5% РИА «Новости»

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Количество фильмов и сериалов в российских онлайн-кинотеатрах за этот год сократилось, но незначительно. Как сообщили «Известия» со ссылкой на агентство TelecomDaily, это число упало на 6,5%.

Пропавшие их фильмотек американские ленты заместили контентом из Южной Кореи, Индии и КНР. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что эти страны не могут дать российскому зрителю то, чего он хочет. Их фильмы слишком далеки от российского менталитета.

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Кусков предположил, что будущий год станет прорывным для отечественного кино, как минимум, по объемам.

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«Пока originals — то, что может отличать друг от друга онлайн-кинотеатры при скудеющем репертуаре. Компании стараются привлечь зрителей, запуская контент в различных сегментах: комедии, детективы и прочее», — отметил глава агентства.

В онлайн-кинотеатрах не раскрыли данные о сокращении американского репертуара и повышении интереса к контенту из РФ. Но признали, что интерес к российскому продукту растет.