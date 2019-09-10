Российские музыканты записали трибьют-альбом к юбилею Егора Летова

В 2019 году лидер группы «Гражданская оборона» мог бы отметить 55-й день рождения. К юбилею Егора Летова 27 музыкантов и групп записали памятный альбом «Без меня».

Сборник композиций уже появился на стриминговых сервисах. Участие в официальном трибьют-альбоме приняли многие известные исполнители.

Гречка спела «Все идет по плану».

Noize MC выбрал для себя «Все как у людей» (композицию можно услышать и в варианте от Animal ДжаZ), «Ленинград» — песню «Винтовка — это праздник».

Среди почтивших память Летова оказались Найк Борзов, «Наив», «Сансара», «Комсомольск», Sonic Death и другие музыканты.

Песни «Гражданской обороны» исполняются в новой аранжировке. Почти каждый из участников трибьюта постарался внести в них что-то от себя.

Егор Летов — основатель, лидер и единственный постоянный участник группы «Гражданская оборона» — стал легендой сибирского андеграунда.

Музыкант родился в Омске 10 сентября 1964 года и скончался в своем родном городе 19 февраля 2008-го в возрасте 43 лет.

Его посмертно окрестили «патриархом» русского панк-рока и одним из наиболее влиятельных представителей панк-движения в России.