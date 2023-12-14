Культура 14 декабря 2023, 10:32 Российские музыканты снова появились в хит-парадах постсоветских стран РБК: песни российских исполнителей вернулись в хит-парады постсоветских стран Freepik

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После резкого снижения популярности в прошлом году песни российских музыкантов снова вернулись в хит-парады в постсоветских странах. В декабре композиции соотечественников взяли более половины позиций в топ-10 композиций у сервиса Apple Music почти во всех бывших республиках Советского Союза. Об этом сообщил РБК.

Согласно топу Apple Music, девять из 10 самых популярных песен принадлежат россиянам в РФ и Белоруссии. Восемь композиций соотечественников в хит-параде Молдавии, еще семь в Армении и Таджикистане.

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В Литве в 2023 году два российских музыканта попали в топ-10 прослушиваемых песен. В прошлом году места в рейтинге не удостоился ни один соотечественник. На Украине это число выросло с одного до трех, а в Казахстане — до пяти.

В рейтинги почти всех перечисленных постсоветских стран попала песня «Пыяла» дуэта АИГЕЛ. Она стала саундтреком сериала «Слово пацана». Также популярность обрели поп-рок-группа «Моя Мишель» и певица Anna Asti.

Недавно саундтрек сериала «Слово пацана» завирусился в Сети в исполнении Виктора Цоя. Трек записал саунд-продюсер Максим Боровиков с помощью нейросети.