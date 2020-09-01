Российские музеи покажут лучшие фильмы о войне

Кинофорум приурочен к 75-летию окончания Второй мировой войны. К акции присоединились около 50 музеев по всей стране. Там пройдут бесплатные кинопоказы.

Зрители фестиваля увидят как отечественную классику, так и новинки. Например, «Ржев», «Искупить кровью», «Калашников» и «Познавая цвет войны».

Из классики будут: «Судьба человека», «Два бойца», «В 6 часов вечера после войны», «Брестская крепость», «Семь пар нечистых», «Батальон», «Они сражались за родину», «Молодая Гвардия» и «Коридор Бессмертия».