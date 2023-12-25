Культура 25 декабря 2023, 23:35 Российские критики назвали лучшие отечественные сериалы 2023 года Проект «Слово пацана» стал лидером среди российских сериалов в 2023 году Freepik

Читать 360tv в

Ведущие российские критики по просьбе Кино-Театр.Ру назвали тройку самых лучших сериалов 2023 года. Свое мнение высказали 24 представителя индустрии, среди них авторы топовых Telegram-каналов, эксперты кинопремий и кураторы фестивалей.

В 2023 году в прокат вышел 241 проект, 104 сериала стартовали на ТВ, 137 на платформах. Из всего списка эксперты выделили 38 сериалов, в топах оказалось 20 проектов.

Реклама

По итогам выбора критиков на первом месте оказался сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. Проект стал абсолютным лидером по всем показателям. Далее следует группа сериалов с минимальным отрывом по баллам. Второе-пятое места поделили «Лада Голд» режиссера Никиты Власова, «Балет» Евгения Сангаджиева, «Плейлист волонтера» Максима Свешникова и «Фишер» режиссеров Сергея Тарамаева и Любови Львовой.

Феномен сериала «Слово пацана» объяснили его реалистичностью. Его сравнили с «Братом» и «Бригадой».