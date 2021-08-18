Российские кинотеатры начнут предупреждать зрителей о длительности рекламы

Российские кинотеатры будут обязаны предупреждать зрителей о том, сколько минут будет длиться реклама и показ трейлеров перед началом самого фильма. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2022 года.

Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства. Информация о длительности рекламы и трейлеров перед началом самого фильма должна быть размещена в зоне кассового обслуживания. Благодаря этому зрители смогут лучше рассчитать свое время и не опоздать на сеанс.

Помимо этого, посетители смогут получить на кассе или сайте кинотеатра информацию о технических характеристиках залов, ширине экрана, формате звуковой системы и типе проектора.

В перечне информации, которую кинотеатры должны будут доводить до клиентов, будут фильмы текущего репертуара с указанием возрастных ограничений, а также данные о прокате кинокартин с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения.

У кинотеатров также появятся дополнительные полномочия, в частности, право запрещать проносить в кинозал лазерные указки, пиротехнику и резко пахнущие вещества.

Новые правила будут действовать до 1 марта 2028 года. Старый документ об обязанностях кинотеатров был принят более 25 лет назад и уже устарел.