Культура 20 февраля 2023, 21:31 Российские киносервисы уберут фильмы и сериалы Walt Disney Company YouTube

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Фильмы и сериалы производства американской компании Walt Disney Company уберут из российских киносервисов 1 марта. Об этом сообщили на сайте онлайн-кинотеатра IVI.

«С 1 марта фильмы и сериалы Disney будут недоступны для просмотра на российских сервисах», — отметили в киносервисе.

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Продукцию многих западных киностудий удалят с онлайн-площадок в России, поскольку заканчивается срок лицензионных соглашений. Россиянам предложили купить фильмы, чтобы сохранить их в своей домашней коллекции.

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Речь идет не только о работах Disney, но и связанных с ней компаний Pixar и Lucasfilm. При этом правообладатели заявили еще в 2022 году, что не собираются заключать новые контракты с российскими видеосервисами.

В начале весны россияне не смогут посмотреть популярную новогоднюю франшизу «Один дома», а также нашумевшие мультфильмы «Зверополис», «Холодное сердце», «Душа», сагу «Звездные войны». Эксперты полагают, что это приведет к оттоку пользователей с онлайн-площадок на пиратские сайты.

Ранее сообщалось, что в конце марта в России официально выйдет четвертая часть боевика «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли.