Российские кинокомпании получили почти 500 млн рублей на дубляж фильмов для иностранцев

Отечественные киноленты продолжают набирать популярность за рубежом, и российские власти всеми способами поддерживают развитие киноотрасли. Как рассказали «Ведомостям» в Минэкономразвития, выделены внушительные субсидии для перевода фильмов на иностранные языки.

Заключено уже 11 соглашений с кинокомпаниями. Общая сумма договоров составляет больше 450 миллионов рублей. Все средства пойдут на перевод фильмов и сериалов на иностранные языки. В ведомстве отметят, что на эти цели планируется выделить еще минимум 30 миллионов рублей.

Такая практика господдержки продвижения российских фильмов за рубежом существует уже второй год. В прошлом году сумма была несколько меньше — компании получили 300 миллионов рублей на дубляж и создание субтитров. В 2021 году поддержать переводы планируется для 21 художественного фильма и для 24 анимационных картин.

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