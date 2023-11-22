Культура 22 ноября 2023, 19:07 Российские издатели и писатели посетили Бакинскую книжную выставку в качестве почетных гостей

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Бакинская международная книжная выставка собрала более 600 российских издателей. Об этом сообщило ОТР.

Выставку в Баку проводили в девятый раз. В этом году ее приурочили к столетию со дня рождения Гейдара Алиева.

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Члены российской делегации, которая оказалась самой многочисленной на мероприятии, стали почетными гостями. Они представляли страну самым большим стендом выставки.Все желающими могли познакомиться не только с классикой русской литературы, но и с современными авторами.

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