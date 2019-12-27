Российские художники нарисовали ответ Бэнкси, но их инсталляцию кто-то стащил

Петербургская арт-группа «Явь» дала российский ответ рождественскому стрит-арту британского художника Бэнкси. Примерно через четыре часа после публикации видео часть их инсталляции кто-то утащил.

Арт-группа «Явь» опубликовала видеоролик с ответом на рождественскую инсталляцию знаменитого британца Бэнкси. В своей работе зарубежный художник показал «бездомного» Санту. Сидя на лавочке, мужчина пьет воду, затем ложится и подкладывает под голову «мешок с подарками». В этот момент камера отъезжает и становится видно, что скамейка запряжена парой рождественских оленей.

«Боже, благослови Бирмингем. Спустя 20 минут после того, как мы сняли Райана на этой скамейке, прохожие дали ему горячий напиток, две плитки шоколада и зажигалку — и он ничего не просил», — написал Бэнкси вод видео.

В варианте отечественной арт-группы все начинается точно так же. Бездомный Дед Мороз пьет и укладывается на лавочку. На ней, кстати, можно заметить привычную в нашей стране клетчатую сумку. Но в конце становятся видно, что скамейка «запряжена» парой полицейских машин.

И это еще не все различия. Не прошло и нескольких часов, как установленную художниками скамейку кто-то утащил. Тогда как о пропаже лавочки Бэнкси в прессе сообщений не было.

Бэнкси — британский художник, рисующий граффити, посвященные социальному неравенству, лицемерию властей и другим острым общественным вопросам. Его рисунки очень популярны и хорошо продаются. Несмотря на славу, художнику удается сохранить анонимность: никому не известно ни его реальное имя, ни как он выглядит.

Арт-группа «Явь» — творческий коллектив из 10 человек, трое из которых художники. Прославились они в 2015 году, после граффити с депутатом Виталием Милоновым. Нарисовали самые длинные в Петербурге граффити, посвященные роману Александра Пушкина «Евгений Онегин», рисунок Валерия Мутко с его знаменитым «Лет ми спик фром май харт», женщину на горящем коне и многое другое.