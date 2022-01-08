Российские фильмы вошли в программу кинофестиваля в Роттердаме

Киноленты «Рядом» режиссера Тамары Дондурей и «Призрачно-белый» Марии Игнатенко отобраны в программу 51-го Международного кинофестиваля в Роттердаме. Картины созданы при поддержке российского Минкультуры.

Фильм «Призрачно-белый» повествует о жизни и выборе главного героя во время нацистской оккупации, сообщил «Интерфакс». Он включен в основную конкурсную программу Tiger Competition фестиваля.

Картина «Рядом», которая стала дебютной лентой Дондурей, отобрана в конкурсную программу Bright Future. Фильм рассказывает историю про поколение 30-летних, интеллигентных, потерянных и живущих в иллюзии абсолютного выбора.

Одаренность кинематографистов и их команд, а также их удивительные задумки отметила глава Минкультуры Ольга Любимова через пресс-службу.

Международный кинофестиваль в Роттердаме — это один из крупнейших и значимых кинофестивалей мира. В наступившем году он состоится с 26 января по 6 февраля.

Фильм режиссера Ясмилы Жбанич «Куда ты идешь, Аида?» получил самое большое количество положительных рецензий от кинокритиков среди всех картин 2021 года. В итоговый список вошло 50 фильмов, вышедших на экраны с 1 января по 31 декабря 2021 года, показанных хотя бы в одном кинотеатре США и получивших не менее семи отзывов профессиональных кинокритиков.