Российские фильмы вошли в программу кинофестиваля в Роттердаме
Российские фильмы «Призрачно-белый» и «Рядом» вошли в программу кинофестиваля в Роттердаме
Киноленты «Рядом» режиссера Тамары Дондурей и «Призрачно-белый» Марии Игнатенко отобраны в программу 51-го Международного кинофестиваля в Роттердаме. Картины созданы при поддержке российского Минкультуры.
Фильм «Призрачно-белый» повествует о жизни и выборе главного героя во время нацистской оккупации, сообщил «Интерфакс». Он включен в основную конкурсную программу Tiger Competition фестиваля.
Картина «Рядом», которая стала дебютной лентой Дондурей, отобрана в конкурсную программу Bright Future. Фильм рассказывает историю про поколение 30-летних, интеллигентных, потерянных и живущих в иллюзии абсолютного выбора.
Одаренность кинематографистов и их команд, а также их удивительные задумки отметила глава Минкультуры Ольга Любимова через пресс-службу.
Международный кинофестиваль в Роттердаме — это один из крупнейших и значимых кинофестивалей мира. В наступившем году он состоится с 26 января по 6 февраля.
Фильм режиссера Ясмилы Жбанич «Куда ты идешь, Аида?» получил самое большое количество положительных рецензий от кинокритиков среди всех картин 2021 года. В итоговый список вошло 50 фильмов, вышедших на экраны с 1 января по 31 декабря 2021 года, показанных хотя бы в одном кинотеатре США и получивших не менее семи отзывов профессиональных кинокритиков.