Российские фильмы спасли отечественную индустрию, поскольку западные блокбастеры ушли из эфирной сетки. Так считает генеральный директор консалтингового агентства «Эстимейт компани» Мария Вогт, ее процитировало РИА ФАН.

Для киноиндустрии 2020 год оказался очень тяжелым. Отечественный кинорынок проката потерял 59% оборота по сравнению с 2019-м.

«Это страшный результат», — заявила Вогт.

Тем не менее всегда нужно сравнивать его с другими показателями, например, западными. Меньше РФ потеряла только Япония (47%). Китай заявил про 69% убытка, а в Европе кинотеатры до сих пор закрыты. В целом российское кино послужило большой подмогой рынку, так как голливудские блокбастеры ушли из эфирной сетки, отметила эксперт.

Вогт составила список лучших российских фильмов 2020 года. По ее мнению, блестящие результаты показал «Последний богатырь: Корень зла». Кинокартина отлично прошла тогда I квартал, когда в лидерах шел «Лед 2». Достойной оказалась и кинолента «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли.

«До конца марта выйдет много отечественных фильмов. Это связано, в том числе, с условиями господдержки, учитывающей прокат фильмов, выходящих до 1 апреля», — отметила генеральный директор агентства.

Также она упомянула про общее повышение качества сериалов. Грандиозного мирового успеха добился отечественный сериал «Эпидемия», снятый по бестселлеру Яны Вагнер «Вонгозеро».