Культура 05 апреля 2024, 11:19 Российские фильмы и подорожание билетов не помогли киносети выйти из кризиса РБК: российские кинотеатры не смогли компенсировать убытки после ухода Голливуда Freepik

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Выпуск новых российских картин и подорожание билетов не вывели кинотеатры из кризиса, который произошел на фоне пандемии и ухода Голливуда. При этом доходы владельцев крупных компаний возросли на 40%, сообщил РБК.

По данным издания, киносети «Формула Кино» и «Синема Парк» заработали 1,9 миллиарда рублей чистой прибыли.

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Руководство объяснило журналистам, что рост доходов обусловлен восстановлением цен на активы, обесценившиеся в 2020–2022 годах. Изначально их стоимость снизилась из-за коронавирусной пандемии, а после — ухода Голливуда. Несмотря на этот рост, полностью компенсировать убытки пока не удалось.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) и руководитель сети «Люмен» Павел Поникаровский указал на контентный голод, назвав его ключевой проблемой кинотеатров.

«Надо отметить, что отечественные производители нарастили темп и качество производства фильмов, но пока остаются периоды, в которые нет крупных картин, например лето», — уточнил он.

В кино дебютировал юморист Евгений Петросян. Его актерскую игру можно будет увидеть на экранах 30 мая в картине «Манюня: Приключения в Москве».