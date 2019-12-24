    24 декабря 2019, 21:55

    Российская пианистка скончалась в Будапеште, отравившись газом

    Александр Кушак

    Российская пианистка Элина Валиева скончалась в Венгрии. Как написали ее знакомые в соцсетях, девушка умерла, отравившись газом, когда принимала душ в съемной квартире. Об этом сообщил сайт телеканала «Царьград».

    Утечка газа произошла в тот момент, когда девушка принимала душ. Друзья погибшей уточняют, что ее тело пока находится в Будапеште.

    Преподаватель молодой пианистки, Юрий Богданов, сообщил о случившемся на своей странице в Facebook.

    «Улетела на выходные в Будапешт с молодым человеком. Сняли квартиру на сайте. Пошла принимать душ. В душе случилась утечка газа», — написал Богданов.

    На данный момент тело погибшей еще не выдано венгерской стороной.

    Друзья и коллеги Валиевой выражают соболезнования в связи с ее скоропостижной смертью.

    Валиева была выпускницей уфимского среднего специального музыкального колледжа, стипендиатом Министерства культуры РФ, президента РБ, Международной благотворительной программы Российского фонда культуры и международного благотворительного фонда «Новые имена», фонда РФ «Одаренные дети».