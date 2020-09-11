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    11 сентября 2020, 10:27

    Российская комедия «Смотри как я» выйдет в прокат 17 сентября. Фильм получил шесть наград на кинофестивалях

    Ксения Басырова

    Российская комедия «Смотри как я» выходит уже 17 сентября. Картина получила шесть премий отечественных кинофестивалей.

    Кино рассказывает историю девушки Оли, сбежавшей из детского дома. Она знакомится с Максимом — слепым парнем, который тоже хочет свободы, но от причуд богатого отца. Вместе они пускаются в путешествие, наполненное яркими приключениями.

    «„Смотри как я“ — это современная сказка. В американской психологии есть такое понятие о тинейджерах — magic mirrow, дословно — „увеличивающее зеркало“. Все чувства и события, пережитые в этом возрасте, полярны, заострены до предела и возводятся в энную степень», — рассказал режиссер фильма Егор Сальников.

    Российская комедия «Смотри как я» выйдет в прокат 17 сентября. Фильм получил шесть наград на кинофестивалях | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба TenLetters

    Кинокартину снимали в Таганроге, Ростове-на-Дону и его окрестностях. На следующий день после завершения съемок в регионе выпал снег.

    Фильм получил пять наград на Всероссийском фестивале визуальных искусств: за лучшую операторскую работу, режиссерский дебют, фильм, женскую роль, мужскую роль второго плана — и приз в номинации «Лучший полнометражный фильм» Национальной молодежной премии в 2019 году.

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