Российская комедия «Смотри как я» выйдет в прокат 17 сентября. Фильм получил шесть наград на кинофестивалях
Кино рассказывает историю девушки Оли, сбежавшей из детского дома. Она знакомится с Максимом — слепым парнем, который тоже хочет свободы, но от причуд богатого отца. Вместе они пускаются в путешествие, наполненное яркими приключениями.
«„Смотри как я“ — это современная сказка. В американской психологии есть такое понятие о тинейджерах — magic mirrow, дословно — „увеличивающее зеркало“. Все чувства и события, пережитые в этом возрасте, полярны, заострены до предела и возводятся в энную степень», — рассказал режиссер фильма Егор Сальников.
Кинокартину снимали в Таганроге, Ростове-на-Дону и его окрестностях. На следующий день после завершения съемок в регионе выпал снег.
Фильм получил пять наград на Всероссийском фестивале визуальных искусств: за лучшую операторскую работу, режиссерский дебют, фильм, женскую роль, мужскую роль второго плана — и приз в номинации «Лучший полнометражный фильм» Национальной молодежной премии в 2019 году.