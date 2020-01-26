Российская комедия «Холоп» произвела фурор в США и Канаде. Прокатчики вводят дополнительные сеансы

Российский фильм «Холоп» только вчера вышел на большие экраны в Северной Америке. Спрос на билеты оказался таким высоким, что прокатчикам пришлось в срочном порядке вводить дополнительные сеансы.

Фильм будет идти до 2 февраля. Зрители смогут увидеть его в 37 кинотеатрах США и Канады.

«В некоторых из них было запланировано несколько сеансов, однако билеты были раскуплены так быстро, что мы в срочном порядке вводим дополнительные сеансы и новые залы, в том числе в Нью-Йорке, Филадельфии (штат Пенсильвания — прим. ред.) и Торонто, — приводит ТАСС слова директора по развитию компании KinoFilm Corp Александра Белякова.

По его словам, прокатчики ожидали большого интереса к картины, поскольку «Холоп» бил рекорды в России и за рубежом, но у американских зрителей спрос оказался даже выше.

Значительно упрощает работу прокатчиков то, что зрители сами просят показать картину в их городе или районе. По словам Белякова, этому способствует хорошая работа «сарафанного радио».

Комедия Клима Шипенко «Холоп» стала самой кассовой картиной 2019 года в российском прокате. Фильм собрал два миллиарда и 654 миллиона рублей. Отечественная лента обошла такие американские кинохиты прошлого года, как «Мстители: Финал» и ремейк культового диснеевского мультфильма «Король Лев».