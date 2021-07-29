Российская достопримечательность попала в список ЮНЕСКО

Петроглифы (первобытные рисунки эпохи неолита на скалах), расположенные в Карелии, внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на страницу главы Карелии Артура Парфенчикова в «ВКонтакте».

«Петроглифы Карелии — объект ЮНЕСКО! Подробности позже. Всей команде спасибо за отличную работу», — написал политик. Петроглифы — довольно редкий объект культурного наследия. Подобные рисунки уникальны, они являются примерами искусства первобытных людей. Изображения обнаружили еще в 926 году, передала «Русская планета».