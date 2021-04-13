Российская актриса Наталия Антонова рассказала о первом неудачном браке

Российская звезда сериалов Наталия Антонова рассказала о неудачном замужестве и о том, как ее мечты разбились о реальность. Этим она поделилась с сайтом «Дни.ру».

Антонова в детстве и юности не мечтала о том, чтобы стать актрисой. Однако спектакль в «Ленкоме» так потряс ее, что он перевернул все ее сознание. Тогда ей самой захотелось оказаться внутри театра. Так она поступила в театральное. Широкую узнаваемость ей принесли съемки в телесериале «Другая жизнь».

Она познакомилась со своим бывшим мужем на площадке. Они снимались в одной картине «На заре туманной юности». Через три месяца они сыграли свадьбу, а через год у них уже был сын. Однако позже их брак уже не казался таким идеальным.

«Для Саши на первом месте был театр, друзья и профессия. А я просто сидела у окна и ждала. Он не приходил ночевать домой. Так продолжалось три с половиной года, а потом я поняла, что меня не любят», — рассказала Антонова.

Вскоре она сама предложила мужу развод.