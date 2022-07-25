Россиянкам покажут индийские модные тренды в сериале «Женская доля»

Популярный индийский сериал «Женская доля» выходит на телеканале ТВ-3 с 25 июля. Помимо закрученного сюжета, который растянулся уже более чем на 1600 серий, россиянкам может быть интересно посмотреть, как одеваются современные женщины в Индии, написало издание Teleprogramma.pro.

Например, индийские дизайнеры любят обыгрывать на современный лад традиционную женскую одежду — сари. Девушки в сериале носят его с открытыми плечами, в сочетании с брюками или вырезами на боках. Также, судя по героиням сериала, индийские женщины любят многослойность — например, объемные юбки, надетые в несколько слоев.

Что касается других атрибутов внешности, в Индии в тренде детали из 80-х годов: объемные плечи, брюки-клеш, массивные украшения и прически с начесами.

Одежда у индийских модниц чаще ярких цветов и сделана их натуральных материалов: льна, хлопка или шелка. В такой одежде легче переживать индийскую жару, и этот лайфхак также может пригодиться этим летом женщинам из средней полосы или юга России.