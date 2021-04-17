Россиянин случайно оказался на китайской «Фабрике звезд». Теперь он не может выбраться оттуда

Россияне запустили флешмоб, чтобы вернуть домой жителя Владивостока Влада Иванова, которого не отпускают с шоу Produce Camp 2021 в Китае. По данным СМИ, он случайно оказался на «Фабрике звезд», а теперь не может выбраться с проекта.

«Пранк вышел из-под контроля, верните парня домой», — написали в соцсетях.

Интернет-пользователи также написали: «Это уже не смешно, пустите Влада домой! Я очень опечален и возмущен. Это могло показаться забавным на какое-то время, но ситуация приобретает все более абсурдный характер».

Как написали СМИ, изначально молодого человека пригласили на остров Хайнань в качестве переводчика для участников проекта. Вскоре организаторы шоу обратили внимание на привлекательную внешность Иванова. Поэтому они предложили попробовать свои силы в качестве артиста и поработать под псевдонимом Лелуш. Россиянин согласился, подписал контракт. Он был уверен, что его скоро выгонят из проекта и он вернется на родину.

Однако неповоротливый и безэмоциональный молодой человек влюбил в себя телезрителей. Иванов начал обгонять по рейтингу сильных соперников. В итоге сейчас 27-летний Иванов находится в восьмом туре из 10 возможных. Россиянин хочет покинуть проект, но организаторы запугивают его огромными штрафами.

На Produce Camp ищут 11 молодых музыкантов. В течение нескольких месяцев конкурсанты живут на острове в отдельном комплексе. В нем они каждый день ходят на занятия вокалом и танцами, готовят выступления.

Иванов учился в университете в Шанхае, работал репетитором, переводчиком и моделью.