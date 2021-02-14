Россияне выбрали лучший фильм о любви

Россияне назвали советскую лирическую комедию «Любовь и голуби» лучшим фильмом о любви. Такие результаты показал опрос в канун Дня всех влюбленных, который провел портал Superjob, сообщил сайт РБК.

Фильм 1984 года от режиссера Владимира Меньшова любит 13% соотечественников. Благодаря этому показателю он опередил «Титаник» Джеймса Кэмерона (10%).

Респонденты отдали по 3% кинокартинам «Красотка», «Дневник памяти» и «Три метра над уровнем неба».

Опрос показал, что «Любовь и голуби» нравится мужчинам больше, чем женщинам (14 против 12%). А за «Красоткой», наоборот, любят проводить вечера женщины (4 против 3%).

В последние 10 лет популярность фильма «Любовь и голуби» возросла. В 2011 году он делил первое место с «Титаником», тогда обе ленты набрали по 9% голосов.

Фильмы о любви вовсе не смотрит 3% россиян.

Опрос Superjob проводился 26–29 января. На вопросы ответили 1,6 тысячи человек из 382 населенных пунктов во всех регионах.

День святого Валентина называют праздником любви и скорби одиночек. Некоторые не только не отмечают 14 февраля, но даже ненавидят его.