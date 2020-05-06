Россияне выбрали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

Российские зрители определились с любимыми фильмами, посвященными событиям Великой Отечественной войны. На первом месте оказалась лента Леонида Быкова «В бой идут одни старики».

Рейтинг составил проект «Кино Mail.ru» по результатам проведенного ко Дню Победы опроса, уточнил ТАСС. В тройку лидеров вошли «Офицеры» Владимира Рогового и «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого.

«Бесспорным лидером рейтинга как у мужчин, так и у женщин, стала лента о советских летчиках «В бой идут одни «старики», — уточнили в пресс-службе проекта.

Картина Быкова вышла на экраны в 1974 году. Зрителю она полюбилась в том числе за звучавшие в фильме песни «Смуглянка», «Вечерний звон» и «За того парня». В нем сыграли сам Леонид Быков, Сергей Подгорный, Сергей Иванов, Рустам Сагдуллаев, Евгения Симонова и другие актеры.

В «Офицерах» 1971 года главные роли исполнили Василий Лановой и Георгий Юматов. Сюжет ленты построен вокруг судьбы двух боевых товарищей.

«А зори здесь тихие», вышедший в 1972 году, рассказывает о самоотверженности девушек-зенитчиц.

Среди наиболее популярных военных фильмов оказались «Они сражались за Родину» (1975) и «Судьба человека» (1959) Сергея Бондарчука, «Летят журавли» (1957) Михаила Калатозова.