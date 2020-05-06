Россияне выбрали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
Рейтинг составил проект «Кино Mail.ru» по результатам проведенного ко Дню Победы опроса, уточнил ТАСС. В тройку лидеров вошли «Офицеры» Владимира Рогового и «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого.
«Бесспорным лидером рейтинга как у мужчин, так и у женщин, стала лента о советских летчиках «В бой идут одни «старики», — уточнили в пресс-службе проекта.
Картина Быкова вышла на экраны в 1974 году. Зрителю она полюбилась в том числе за звучавшие в фильме песни «Смуглянка», «Вечерний звон» и «За того парня». В нем сыграли сам Леонид Быков, Сергей Подгорный, Сергей Иванов, Рустам Сагдуллаев, Евгения Симонова и другие актеры.
В «Офицерах» 1971 года главные роли исполнили Василий Лановой и Георгий Юматов. Сюжет ленты построен вокруг судьбы двух боевых товарищей.
«А зори здесь тихие», вышедший в 1972 году, рассказывает о самоотверженности девушек-зенитчиц.
Среди наиболее популярных военных фильмов оказались «Они сражались за Родину» (1975) и «Судьба человека» (1959) Сергея Бондарчука, «Летят журавли» (1957) Михаила Калатозова.