Россияне впервые увидят «Иронию судьбы» в Full HD

Фильм режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» вышел в Full HD качестве. Киноленту отреставрировал телеканал «Россия» и готовится показать обновленную комедию зрителям.

О выходе новой версии «Иронии судьбы» рассказал сайт РБК со ссылкой на пресс-службу телеканала.

От классического фильма картину отличают «более яркие цвета и четкие детали».

Пока неизвестно, когда именно покажут «Иронию судьбы». На телеканале еще не утвердили дату и время, в которые можно будет посмотреть новогоднюю комедию.

Впервые «Ирония судьбы, или С легким паром!» вышла на телеэкраны 1 января 1976 года. С тех пор ленту традиционно ставят в эфир накануне Нового года.

Сюжет киноленты строится вокруг случайности, благодаря которой московский врач Евгений Лукашин, которого сыграл Андрей Мягков, оказался в квартире ленинградской учительницы Нади в исполнении Барбары Брыльски.