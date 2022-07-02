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    02 июля 2022, 19:02

    Россияне увидят мультфильм по последним эскизам Шварцмана через год

    Мультфильм по последним эскизам художника Шварцмана «Сказки-мультяшки» представят в 2023-м

    Оксана Кириллова

    Мультфильм по книге «Сказки-мультяшки», над которым работал умерший сегодня аниматор Леонид Шварцман, планируют снять и представить к годовщине со дня его рождения — 30 августа 2023 года. Об этом ТАСС рассказала гендиректор Московского музея анимации Лариса Выборгова.

    Россияне увидят мультфильм по последним эскизам Шварцмана через год

    Она призналась, что была счастлива, когда этой весной 101-летний Шварцман согласился стать художником-постановщиком нового мультфильма по книге Инессы Ковалевской. С ним обсуждали воплощение проекта, уже сделана художественная разработка, Шварцман успел «задать темы» будущей картины.

    «Леонид Аронович для нас был не просто почетный директор или учитель — это был близкий нам человек, мы видели, как он радовался, рисуя вот эти последние работы. <…> Мы теперь просто обязаны снять [мультфильм], конечно, и снимем обязательно», — пообещала Лариса Выборгова.

    Художник и мультипликатор Леонид Шварцман умер в московской больнице. Он известен как создатель выдающихся мультфильмов «Крокодил Гена», «Аленький цветочек», «38 попугаев», «Котенок по имени Гав» и других. Режиссер-мультипликатор Владимир Наумов сравнил с Чебурашкой самого Шварцмана — по его словам, художник был таким же добрым, мягким, неконфликтным.