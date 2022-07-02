Россияне увидят мультфильм по последним эскизам Шварцмана через год

Мультфильм по книге «Сказки-мультяшки», над которым работал умерший сегодня аниматор Леонид Шварцман, планируют снять и представить к годовщине со дня его рождения — 30 августа 2023 года. Об этом ТАСС рассказала гендиректор Московского музея анимации Лариса Выборгова.

Она призналась, что была счастлива, когда этой весной 101-летний Шварцман согласился стать художником-постановщиком нового мультфильма по книге Инессы Ковалевской. С ним обсуждали воплощение проекта, уже сделана художественная разработка, Шварцман успел «задать темы» будущей картины.

«Леонид Аронович для нас был не просто почетный директор или учитель — это был близкий нам человек, мы видели, как он радовался, рисуя вот эти последние работы. <…> Мы теперь просто обязаны снять [мультфильм], конечно, и снимем обязательно», — пообещала Лариса Выборгова.

Художник и мультипликатор Леонид Шварцман умер в московской больнице. Он известен как создатель выдающихся мультфильмов «Крокодил Гена», «Аленький цветочек», «38 попугаев», «Котенок по имени Гав» и других. Режиссер-мультипликатор Владимир Наумов сравнил с Чебурашкой самого Шварцмана — по его словам, художник был таким же добрым, мягким, неконфликтным.