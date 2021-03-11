Россияне увидят гей-драму «Супернова» без постельных сцен. Это не спасло фильм от гомофобии

Из российской версии фильма Гарри Макквина «Супернова» вырезали несколько минут. Зрители, которые посмотрели оригинальную версию, уточнили, что картина лишилась деталей гомосексуальных отношений пары. В том числе — постельной сцены.

«Сличив выходные данные на российских и западных киноплатформах, я выяснил, что из версии для российского проката изъяли три-пять минут. Думаю, будет полезно выяснить, что именно», — отметил автор Telegram-канала #содомиумора.

DTF выяснил, что из фильма пропала как минимум одна сцена — в ней герои Колина Ферта и Стэнли Туччи пытаются заняться сексом после серьезного разговора. Пользователи Сети, которые посмотрели картину в оригинальном виде, отметили, что фильм довольно аккуратно обыгрывает тему гомосексуальности персонажей. По их словам, основной акцент делается не столько на их ориентации, сколько на болезни одного из героев.

Несмотря на сокращение хронометража, фильму присвоили категорию 18+. При этом зрители российского проката отметили, что после удаления моментов еще можно понять, что главные герои — пара.

Заместитель главного редактора «Сноба» Ренат Давлетгильдеев в своем Facebook.

«Российский прокатчик фильма — компания World Pictures — попросила удалить слово „гей“ из текстов и постов про это кино на „Снобе“ и в наших соцсетях. Задумайтесь только. Удалить слово гей из описания фильма о любви двух геев», — написал он.

Однако активисты действуют намного радикальнее — они рассчитывают сорвать премьеру картины. Ее обвинили в «пропаганде ЛГБТ-извращений в России». По их мнению, Министерство культуры страны совершило преступление, разрешив показывать картину в кинотеатрах. Автор поста уверяет, что «Супернова» пытается социально уравнивать «извращенные однополые сожительства со здоровой гетеро-семьей». Более того, фильм обвинили в подрыве конституционного строя России.

«Требуем от ФСБ и МВД выявить в Минкульт РФ лиц, причастных к спланированной и уже цикличной, публичной, массовой пропаганде однополых ЛГБТ-извращений в России посредством выдачи не в первый раз уже прокатных удостоверений преступному ЛГБТ-кино», — сказано в сообщении, опубликованном во «ВКонтакте».